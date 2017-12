Industriais acreditam em expansão nos próximos meses O coordenador da Unidade Econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio Castelo Branco, disse que a expectativa positiva dos grandes industriais para os próximos seis meses é de expansão das atividades com o aumento das vendas e da produção. "No geral isso reflete a melhoria das condições macroeconômicas da economia, com as reformas estruturais sendo discutidas no Congresso e a real possibilidade de queda de juros, em breve", afirmou. Castelo Branco esclareceu que o fato de as pequenas e médias indústrias serem as menos otimistas, repercutindo nos indicadores da pesquisa de abril em relação a janeiro, reflete um grau de dificuldade desse segmento para enfrentar as dificuldades econômicas, principalmente a falta de crédito e o aumento das taxas de juros.