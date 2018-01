Industriais estão otimistas, avalia pesquisa da FGV Os industriais brasileiros estão otimistas sobre a situação dos seus negócios neste primeiro semestre, apesar de ainda esperarem queda na produção e na demanda entre janeiro e março. A conclusão é da primeira Sondagem Conjuntural da Indústria de Transformação realizada no governo Lula, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O levantamento concluiu, também, que o processo de substituição de importações nas indústrias do País, diagnosticado em sondagens anteriores, é conjuntural e vinculado diretamente ao comportamento do câmbio. O economista responsável pela pesquisa, Salomão Quadros, avalia que a indústria está fazendo "um ajuste" em relação ao acelerado processo de recuperação do último trimestre do ano passado. O levantamento, feito trimestralmente pela FGV, ouviu, entre 15 de dezembro e ontem, 1.148 empresas, cujas vendas em 2001 somaram R$ 231,9 bilhões, o que representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Para Quadros, a perspectiva de redução na demanda e na produção não é um sinal de reversão da tendência de recuperação, mas significa que o processo ocorrerá, a partir de agora, em ritmo mais lento. A principal justificativa para a avaliação é que as empresas já adequaram os estoques e a utilização da capacidade à realidade econômica do País. A utilização da capacidade instalada das indústrias, um dos termômetros de nível de atividade, chegou a 80,8% em janeiro, porcentual superior ao registrado na sondagem realizada no mesmo mês do ano passado (79,5%) e ligeiramente maior do que o de outubro do ano passado (80,1%). Segundo Quadros, o porcentual de utilização "mostra que a economia está se aquecendo, mas não há risco de superaquecimento ou de inflação, sob esse aspecto". O nível de utilização que revela superaquecimento se situa em torno de 85%. No caso dos estoques, a sondagem diagnosticou que, para a maior parte das empresas, eles estão próximos da normalidade. Em julho do ano passado, por exemplo, os estoques eram considerados excessivos. "O nível de estoques está caminhando rapidamente para a normalidade, não está mais sobrando, e isso pode justificar o bom humor dos empresários", disse. Para Quadros, a conjunção entre os níveis adequados de utilização e dos estoques mostra que a indústria está ajustada ao ritmo lento de crescimento da economia. "Não é que a indústria não seja capaz de sustentar o processo de recuperação iniciado no segundo semestre do ano passado, mas está acertando o prumo", avalia. Um dos principais argumentos do economista para o diagnóstico desse ajuste é que os empresários permanecem otimistas apesar das estimativas conservadoras em relação ao primeiro trimestre do ano. A maior parte dos entrevistados (45%) acredita que a demanda neste trimestre será igual à do último trimestre do ano passado, enquanto uma parcela também expressiva (34%) acredita que será menor e 21%, que vai aumentar. No caso da produção, 45% acreditam na manutenção nos patamares do final de 2002; 32% acreditam numa queda e 23%, no crescimento. A prova de que essa perspectiva não abalou o otimismo é que, ainda de acordo com a sondagem, 41% das empresas acreditam que a situação dos negócios vai melhorar no primeiro semestre, enquanto 8% estimam uma piora no cenário. Além disso, no que diz respeito à avaliação sobre a situação atual, há mais empresas que consideram boa a situação dos negócios do que as que acreditam que estão "fracos". Para essa última questão, o saldo não era positivo desde abril de 2001. O processo de substituição de importações na indústria brasileira é "conjuntural e vinculado ao câmbio", avalia Quadros. Segundo ele, os dados revelaram que a intenção de compras de insumos das indústrias no mercado externo, na sondagem realizada neste mês, é maior do que a registrada no levantamento de outubro, quando a trajetória do câmbio era ascendente. "O processo de substituição de importações diagnosticado no trimestre passado não foi acompanhado de investimentos industriais para esse fim. É reversível e conjuntural", disse. Para ele, os movimentos de queda na cotação do dólar levam as empresas rapidamente a buscarem insumos no mercado externo.