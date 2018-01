Indústrias de gases negam cartel O presidente da Indústria Brasileira de Gases (IBG), Newton de Oliveira, negou hoje que tenha participado de cartel com outras companhias do setor de gases industriais e medicinais. "A IBG não está envolvida", afirmou. A Secretaria de Direito Econômico (SDE) e o Ministério Público de São Paulo investigam denúncias de participação da IBG, da White Martins, da Air Liquide Brasil, da Air Products e da Aga em um suposto cartel. Oliveira disse não descartar a hipótese de o nome da empresa ter sido envolvido nas denúncias em represália ao fato de ela mesma ter denunciado, em 1992, um suposto cartel formado pelas outras quatro concorrentes. A Air Liquide Brasil informou, em nota, que ficou surpresa com a ação policial feita quinta-feira na empresa ? com apreensão de computadores e documentos - e adiantou que vai "apoiar integralmente o poder público na apuração dos fatos". A nota diz que a empresa iniciou averiguação interna. A Air Products informou, por meio da assessoria, que ainda não sabe por que a empresa está envolvida nas denúncias, se porque em algum momento o nome da empresa foi citado ou se porque algum funcionário participou de atividade ilícita. Informou ainda que a empresa contratou um advogado criminalista para defender os três funcionários aos quais foram apreendidos documentos e computadores. A Aga disse que não pode se pronunciar sobre o caso no momento, porque seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos do processo. A White Martins divulgou uma nota na qual afirma que está ?apurando o conteúdo das acusações?. A empresa diz ter ?incondicional respeito? pelas leis do País e informa que vai colaborarar com as autoridades para o esclarecimento das denúncias