Indústrias de São Paulo produziram menos em 2005 As indústrias de São Paulo produziram menos em 2005. É isso o que aponta pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), detalhando que no ano passado o crescimento, em comparação com 2004, foi de 3,8% no Estado, bem menor do que o registrado no ano anterior tomando como base 2003, quando houve alta de 11,8%. Apesar da desaceleração, o resultado ficou acima da média de produção nacional (3,1%). Ano passado, a indústria paulista expandiu 13 das 20 atividades pesquisadas, com destaques para farmacêutica (26,0%), edição e impressão (18,0%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (14,1%) e máquinas e equipamentos (6,2%). Entre os ramos que apresentaram resultados negativos no ano, destacaram-se material eletrônico e equipamentos de comunicação (-6,0%) e têxtil (-7,7%). Dezembro Em dezembro, a expansão foi igual à registrada no acumulado do ano (3,8%). No último mês de dezembro, houve crescimento em 13 das 20 atividades pesquisadas, com destaque para farmacêutica (30,3%), edição e impressão (14,0%), máquinas e equipamentos (11,0%) e veículos automotores (6,9%). Por outro lado, as maiores pressões negativas foram observadas em alimentos (-5,2%), produtos de metal (-9,1%) e refino de petróleo e produção de álcool (-4,7%). Quarto trimestre No quarto trimestre de 2005 o crescimento ficou em 1,7%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, "mostrando ligeira aceleração no ritmo de expansão" - segundo afirmam os técnicos do IBGE no documento de divulgação - uma vez que no terceiro trimestre este indicador atingiu expansão de 1,4%.