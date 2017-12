Indústrias de sorvetes querem dobrar consumo per capita A Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes (Abis) deu início a uma série de ações para quebrar preconceitos sobre sorvetes e, assim, tirar o setor da estagnação das vendas que se arrasta há anos. A meta final é elevar o consumo per capita de sorvete no País dos atuais 3,04 litros por ano para 6,1 litros/ano até 2009. De acordo com o presidente da Abis, Eduardo Weisberg, esse valor ainda é muito baixo se comparado a de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo é de 22,5 litros/ano; no Canadá 17,8 litros/ano. O executivo explica que o principal empecilho ao desenvolvimento do setor ainda é a questão cultural. "O brasileiro não vê o sorvete como um alimento, mas como uma guloseima e apenas para os dias quentes", explica Weisberg. "Para se ter uma idéia do quão atrás estamos da média mundial, países frios como Suécia e Finlândia apresentam um consumo per capita superior ao nosso, da ordem de 14 litros/ano". Merenda escolar Ciente dessa peculiaridade, a associação resolveu fazer um trabalho de base, de modo a atingir crianças em idade escolar. A idéia é que os pequenos incorporem o sorvete à sua dieta, o que elevará facilmente o consumo per capita do alimento no médio e longo prazo. Para tanto, a associação está trabalhando para incluir o sorvete na merenda escolar. De acordo com Weisberg, entre março e abril uma grande cidade brasileira deve aprovar o projeto, abrindo o caminho para que outros municípios também o adotem. Segundo ele, a proposta está em licitação e, se aprovada, elevará em pelo menos 5% o volume de sorvete comercializado em 2004, ante o resultado de 2003, quando foram vendidos 533 milhões de litros de sorvete. "Prevemos para 2004 um crescimento de 5% em volume, alta que pode chegar a pelo menos 10% caso seja aprovada a incorporação do sorvete à merenda escolar dessa grande cidade", afirma Weisberg, sem revelar o município em questão. De acordo com o presidente da Abis, o setor está trabalhando para que o sorvete seja visto cada vez mais como um alimento que traz benefícios à saúde. Preconceitos como o de que o sorvete não pode ser consumido no frio ou por pessoas com alguma doença nas vias orais, por exemplo, já foram derrubados por pesquisadores da área de saúde. Tanto que, segundo ele, o Hospital do Câncer Infantil do Paraná inclui o sorvete no cardápio das crianças que têm câncer de garganta, sob a alegação de que o frio do alimento age como uma espécie de analgésico. Qualidade Weisberg admite, entretanto, que para este apelo funcional realmente ser verdadeiro é necessário que o produto seja de qualidade. Sabendo disso, a associação lançou um selo, em parceria com a certificadora alemã Tüv, para diferenciar os bons produtos disponíveis no mercado. A idéia é dar credibilidade a pequenas e médias indústrias pouco conhecidas pelo consumidor, mas que apresentam produtos tão bons quanto das líderes Nestlé e Kibon. A primeira empresa a recebê-lo foi a Paviloche Industrial, de Santa Catarina. Outra ação visando a melhoria de qualidade dos sorvetes brasileiros é um projeto-piloto que a Abis está tocando em parceria com o Sebrae, Senai e Anvisa, no Estado de São Paulo. Composto por 17 workshops e três palestras, o programa visa desenvolver estudos, diagnósticos e programas de planejamento para identificação de soluções microeconômicas para o desenvolvimento sustentável das micros e pequenas empresas da área de sorvetes. Atualmente, esse setor reúne cerca de 10 mil empresas, grande parte de micro e pequeno porte. A Abis reúne 200 delas, que juntas representam mais de 80% do faturamento do mercado brasileiro de sorvetes. Juntas, duas de suas associadas Nestlé e Kibon respondem por cerca de 70% da receita obtida pelo setor.