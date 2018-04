Indústrias do Sul querem R$ 5,9 bi para infraestrutura

A lista inclui obras rodoviárias, ferroviárias, em portos e aeroportos - algumas delas previstas no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). A duplicação da BR-101, por exemplo, entre a divisa de Santa Catarina e a cidade de Osório (RS), aparece no documento e já está em construção. Na infraestrutura aeroportuária, Santa Catarina pede um novo terminal de passageiros no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, no valor estimado de R$ 295 milhões. O Paraná incluiu a construção da terceira pista no aeroporto Afonso Pena, orçada em R$ 300 milhões.

No total, Santa Catarina pede a inclusão de R$ 2 bilhões no Orçamento federal, em obras rodoviárias (945 milhões), marítimas (R$ 295 milhões), ferroviárias (R$ 391 milhões) e aeroviárias (R$ 346 milhões). O Paraná reivindica R$ 1,6 bilhão para projetos rodoviários (R$ 800 milhões), marítimos (R$ 92 milhões), aeroviários (R$ 344 milhões) e ferroviários (R$ 360 milhões). O Rio Grande do Sul quer R$ 2,3 bilhões para investimentos em rodovias (R$ 1,8 bilhão), transporte marítimo (R$ 30 milhões), aeroviário (R$ 250 milhões) e ferroviário (R$ 288 milhões).

As federações de indústrias também fizeram um balanço do andamento das obras do PAC na região. Estão previstos R$ 4,6 bilhões em investimentos entre 2007 e 2009. Até 1º de julho, o governo aplicou 43,4% da previsão, segundo o levantamento.