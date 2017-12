Indústrias pedem aos supermercados aumentos de até 17% Os supermercados estão recebendo tabelas de reajustes de 4,5% a 17% nos preços de produtos industrializados das áreas de produtos de higiene e limpeza, alimentos e eletroeletrônicos. A justificativa dos fornecedores para os aumentos é a nova alíquota da Cofins e o reajuste de insumos. Segundo uma grande rede, Reckitt Benckiser, Kimberly, Procter & Gamble estão entre as empresas que estão querendo reajustes a partir do próximo mês. ?As tabelas mostram altas nos produtos de limpeza, fraldas, papel higiênico e chocolates entre outros?, diz uma fonte. No setor de eletroeletrônicos, os fabricantes de produtos da chamada linha marron (televisores, aparelhos de som, dvds) pedem reajuste em torno de 8%. Os produtos da linha branca (geladeiras, máquinas de lavar e freezers) apresentam aumento médio de 4,5%. Para o presidente da Associação Paulista dos Supermercados (Apas), Sussumu Honda, aumento acima de 7% é para recomposição de margens perdidas no ano passado e não apenas repasse de alta da Confins. ?Estes aumentos vão ser negociados é claro, mas podem começar a chegar para o consumidor entre 15 e 60 dias, dependendo dos estoques de cada empresa?, diz. Na avaliação dele, o repasse dos aumentos será complicado pela perda de poder aquisitivo do consumidor, desemprego e redução nas vendas. Os supermercados tiveram durante o ano uma queda de 3,6% nas vendas em relação a 2002. ?Em janeiro a demanda continua muito fraca. Apesar do clima otimista alardeado pelo governo precisamos ter o pé no chão.?