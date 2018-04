Indústrias perdem espaço nas exportações

A crise global provocou uma "commoditização" do ranking das 20 maiores empresas exportadoras do Brasil. Graças ao apetite da China por minério de ferro, a Vale passou a ocupar o primeiro lugar da lista, ultrapassando a Petrobrás. As montadoras Ford e General Motors, além da Motorola, fabricante de celulares, e Caterpillar, fabricante de máquinas, cederam suas posições nas exportações do País para mineradoras, tradings de soja e petroquímicas. Conforme o Ministério do Desenvolvimento, no primeiro semestre, das exportadoras de produtos industrializados, apenas Embraer, Volkswagen e Mercedes-Benz resistiam entre as 20 maiores do ranking. Mas mesmo essas gigantes amargaram queda nas vendas externas, de 25,8%, 22,7% e 37,3%, respectivamente, comparado com o período de janeiro a junho de 2008. No primeiro semestre do ano passado, sete fabricantes de manufaturados faziam parte do ranking. Apesar da crise e do corte de produção, a Vale aumentou as exportações em 7,7% no primeiro semestre, para US$ 5,5 bilhões, e passou a Petrobrás, que ocupava o posto de maior exportadora do País desde 2001. Pelas estimativas do vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB), José Augusto de Castro, o minério de ferro deve ser o único item que vai superar US$ 10 bilhões de receita de exportação este ano. A participação do produto na pauta de exportação brasileira subiu de 6,9% nos primeiros seis meses de 2008 para 9,4% de janeiro a junho. As compras chinesas garantiram a demanda por minério brasileiro e o atraso nas negociações sustentaram os preços em um patamar melhor no primeiro semestre. Os analistas esperavam uma queda de 40% nos preços do produto, mas a Vale já conseguiu fechar alguns contratos com baixa de 28%. As exportações da Petrobrás registraram uma queda de 55,5% no primeiro semestre, para US$ 3,8 bilhões. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), explica que o problema é o preço do petróleo, já que o volume exportado foi significativo. No primeiro semestre, o Brasil aumentou em 42% a quantidade de petróleo que vendeu no exterior. Em compensação, os preços caíram 64%. Pires explica que o óleo pesado produzido pelo País teve uma queda mais abrupta de preços na crise, por causa de preocupações ambientais dos compradores. Para Fernando Ribeiro, economista da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), o ranking dos maiores exportadores está refletindo os investimentos realizados nos últimos anos pelo setores produtores de commodities, especialmente minerais. "O Brasil é um grande produtor de recursos naturais. É natural que explore isso na crise." Algumas das empresas desses setores tiveram desempenho excepcional na exportação na primeira metade do ano. A ArcelorMittal - que não estava nem entre os 40 maiores exportadores no primeiro semestre de 2008 - ocupou a 12ª colocação e registrou alta de 92% nos embarques de janeiro a junho. A Amaggi Exportação e Importação - trading da família do governador de Mato Grosso, Blairo Maggi - saltou da 34ª posição de janeiro a junho do ano passado para o 11º lugar este ano. As exportações da empresa cresceram 69%, para US$ 694 milhões. "No caso dos fabricantes de celulares, máquinas e veículos, o problema é a fraca demanda internacional", disse Ribeiro. O secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, também atribui a situação à queda da demanda e ao acirramento da competição internacional. Ele ressalta, no entanto, que os produtos manufaturados seguem na liderança da exportação brasileira, mas a diferença é pequena. A fatia de manufaturados nas vendas externas caiu de 48,5% no primeiro semestre de 2008, para 43,3%. Em compensação, a participação dos básicos subiu de 35,3% para 42%. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apontam que os mercados internos de veículos dos principais clientes do Brasil tiveram quedas significativas: 34% no caso da Argentina, 30% no México, 80% na Venezuela e 50% no Chile. De janeiro a junho, as exportações da Ford e da GM recuaram 48% e 62%, respectivamente. A GM ocupava o posto de 13ª maior exportadora do País no ano passado, e a Ford estava em 19º lugar. Hoje, ambas estão abaixo da trigésima posição. Humberto Barbato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), não espera uma recuperação das exportações brasileiras de celulares ainda este ano. Ele conta que as vendas da Motorola foram prejudicadas pela menor demanda e pelas medidas protecionistas adotadas por Argentina, Equador e Venezuela. A Nokia também chegou a ser uma importante exportadora, mas a filial brasileira perdeu espaço para a fábrica mexicana no abastecimento da América Latina.