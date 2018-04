Inepar: assembléia de debenturistas não se realiza Não foi realizada a assembléia de debenturistas da segunda emissão da Inepar, que estava marcada para hoje, às 10h30. Segundo informações da companhia, era necessário um quorum de 75% dos debenturistas, mas o BNDES (detentor de 32,8% do saldo a resgatar) não enviou representantes. Ainda não há uma nova data agendada para a assembléia, o que será decido nos próximos 20 dias. A emissão foi feita em 1996, no valor de R$ 35 milhões, conversíveis em ações da Iridium Brasil. Essas debêntures venceram em fevereiro de 2001. Na repactuação, a empresa havia acordado o pagamento em seis parcelas, mas não quitou a quinta (vencida em dezembro de 2001) e a sexta (fevereiro de 2002) - que totalizam R$ 15 milhões. Informalmente, a empresa está propondo um novo acordo aos debenturistas: a liquidação do saldo restante em parcelas mensais a partir de julho.