Inepar: debenturistas aceitam prorrogação de juro Os debenturistas da quarta emissão pública da Inepar aceitaram proposta da companhia, que tem por objetivo a prorrogação do prazo de vencimento da primeira parcela de juros dos papéis. Pela proposta, o vencimento passa de 1º de fevereiro de 2002 para 30 de junho de 2002. Os debenturistas autorizaram a administração da Inepar e o agente fiduciário a alterarem a Escritura Particular de Quarta Emissão, celebrada em 12 de janeiro de 2001, bem como a providenciarem todos os documentos necessários à implementação da mudança. A proposta da Inepar foi discutida em assembléia geral de debenturistas (AGDEB) realizada em 5 de abril. As debêntures da quarta emissão são conversíveis em ações ordinárias (ON, com direito a voto) e preferenciais (PN, sem direito a voto).