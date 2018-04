Inepar: debenturistas querem resgatar papéis Os debenturistas da quarta emissão da Inepar Indústria e Construções apresentaram à companhia uma proposta de resgate da totalidade dos papéis em circulação. O representante dos debenturistas Docas Investimentos S.A. e Phidias S.A., Daniel Bar, apresentou à administração da empresa a proposta de resgate da totalidade das debêntures, mediante sua utilização na subscrição privada de debêntures conversíveis, cujas características foram objeto de carta de 11 de abril enviada à sociedade emissora. A proposta foi apresentada na segunda assembléia geral de debenturistas da quarta emissão, realizada em 3 de maio. Após a apresentação, o representante da Inepar, Iraja Galliano Andrade, disse que a proposta precisa ser analisada pela companhia, principalmente em relação à taxa de conversibilidade proposta para as debêntures privadas. Por isso, solicitou um prazo para a apresentação de uma contra-proposta. Os debenturistas decidiram, então, que, na hipótese de não pagamento da primeira parcela de juros remuneratórios, cujo prazo de vencimento foi prorrogado para po próximo dia 30 de junho, o Agente Fiduciário estará autorizado a praticar os atos necessários à declaração antecipada de todas as obrigações das debêntures representativas desta quarta emissão pública e a conseqüente propositura de todas as medidas judiciais necessárias à realização dos respectivos créditos.