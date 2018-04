Inepar não pagará dividendos relativos a 2001 A Inepar Telecomunicações informou que não vai propor distribuição de dividendos relativos ao exercício 2001 na Assembléia Geral Ordinária que será realizada no próximo dia 30. A empresa informou ainda que as ações provenientes do aumento de capital da empresa, homologado na Assembléia Geral Extraordinária de 5 de fevereiro, farão jus aos mesmos direitos das demais ações ordinárias (ON, com direito a voto) em relação ao exercício de 2002. A partir de amanhã, as ações da companhia deixarão de ser negociadas com distinção de dividendo.