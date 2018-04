Inflação acelera 0,45% na semana de até 7 de abril O IPC-S de até 15 de abril subiu 0,45%, ante aumento de 0,57% apurado no indicador anterior, de até 7 de abril. A informação foi anunciada nesta segunda-feira, 16, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam um resultado entre 0,43% a 0,58%, e abaixo da mediana das expectativas (0,53%). De acordo com a fundação, a desaceleração na taxa do IPC-S foi influenciada pela elevação mais fraca de preços no grupo alimentação (de 1,49% para 0,89%), na passagem do IPC-S de até 7 de abril para o índice de até 15 de abril. Das sete classes de despesa usadas para cálculo do índice, três registraram desaceleração de preços, no mesmo período. Além de alimentação é o caso de saúde e cuidados pessoais (de 0,42% para 0,41%) e de despesas diversas (de 0,49% para 0,31%). Outros três grupos apresentaram aceleração ou queda mais fraca de preços, no mesmo período. É o caso de habitação (de 0,26% para 0,30%); vestuário (de 0,29% para 0,79%); educação, leitura e recreação (de -0,34% para -0,14%). Uma única classe de despesa permaneceu com a mesma taxa de elevação no período - no caso, Transportes (de 0,25%). Ao analisar a movimentação de preços por produtos, a FGV apurou que as altas mais expressivas foram registradas em batata-inglesa (29,34%); gasolina (0,80%) e melancia (17,59%). Já as mais expressivas quedas de preço foram verificadas em cenoura (-15,35%); laranja lima (-12,81%) e sururu (-12,33%).