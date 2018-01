Inflação acumulada neste ano é menor do que em 2003 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de janeiro a abril deste ano, em 2,23%, está bem abaixo do mesmo período de 2003, que foi de 6,15%, principalmente por causa do efeito do dólar, segundo a responsável pela pesquisa do Índice no IBGE, Eulina Nunes dos Santos. "Todos os resultados mensais deste ano foram abaixo dos do ano passado e não há tanta diferença na expectativa de safra que é de 125 milhões de toneladas este ano e já foi grande no ano passado, com 123 milhões de toneladas. Basicamente, a diferença é o câmbio", afirmou a economista. Os combustíveis são as principais contribuições negativas para o IPCA acumulado no ano: o álcool, com queda de 17,11%, contribuiu reduzindo o IPCA em 0,16 ponto porcentual, e a gasolina, com diminuição de 2,05%, influiu para uma queda de 0,08 ponto porcentual no resultado final do IPCA deste ano até abril.