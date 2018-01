Inflação alta preocupa a Fiesp O Conselho Superior de Economia (Consec) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) tem hoje uma reunião extraordinária para analisar o crescimento da inflação. "É preciso se analisar as dificuldades que as empresas estão encontrando no atual momento, com o desabastecimento de algumas matérias primas e nas negociações de preços existentes entre o comércio e a indústria", disse o o presidente do Consec, Boris Tabacof. Entre as matérias primas que estão rareando, estão as chapas de aço, objeto da queda de braço entre indústrias e siderúrgicas, que desejam o aumento de seu produto. Há também a influência do aumento de combustíveis na produção e na logística de distribuição de produtos, explicou Tabacof. A reunião, segundo ele servirá para analisar a conjuntura e sua perspectiva para 2003. Normalmente, a Fiesp não realizaria uma reunião do Conselho Superior de Economia, formado por indústriais, representantes do comércio e economistas, para analisar a situação econômica. "Mas, agora não temos alternativa, tem de haver a reunião para que saibamos onde pisar direito e para que os setores produtivos da economia ou o comércio, saibam se direcionar com correção diante do momento", afirmou.