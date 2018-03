Inflação ameniza expectativas do mercado sobre juros Uma boa notícia surgiu para encerrar a quinta-feira: a inflação medida pelo IGP-M ficou em 1,53% em março, dentro do esperado pelo mercado (de 1,35% a 1,70%) e bem abaixo do resultado de fevereiro, quando a taxa foi de 2,28%. Trata-se da menor variação desde maio do ano passado, quando o índice havia subido 0,83%. O resultado veio amenizar o impacto negativo que provocou o resultado do IPC-da Fipe, divulgado esta manhã, que ficou em 0,86%, acima das estimativas (entre 0,75% e 0,85%), embora inferior ao resultado da prévia anterior, de 0,92%. Apesar de o resultado da Fipe não ter agradado inicialmente, os números confirmam que há uma desaceleração da inflação - ainda que lenta e gradual. E essa percepção, que vem se formando com base nos sucessivos índices divulgados, reforça no mercado a idéia de que está cada vez mais afastada a possibilidade de o Copom utilizar o viés de alta para a taxa básica de juros (Selic), estabelecido na última reunião do Comitê. O câmbio comercial à vista fechou em ligeira alta hoje (de 0,06%), a R$ 3,387. O dólar começou a desacelerar a alta da manhã logo após o anúncio pelo líder do governo na Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), de acordo fechado para votação da emenda para regulamentação do sistema financeiro (artigo 192). No meio da tarde, no entanto, a Câmara adiou para a próxima terça-feira a votação da emenda. Os dois índices de inflação divulgados hoje também aumentaram a incerteza sobre a tendência da inflação. Depois de ter caído até 1,53% na manhã desta quinta-feira, o Índice Bovespa reagiu, oscilou bastante durante todo o dia e acabou fechando com valorização de 0,24%. Na avaliação de operadores, a Bolsa paulista registra comportamento "quase descolado" do cenário internacional. No caso do ataque dos EUA ao Iraque, pesa contra o mercado a expectativa de que o conflito terá vida mais longa do que o desejado. Como comentou um analista, quanto mais tempo durar o conflito, maior será a indefinição sobre suas consequências. Mas, por outro lado, acrescenta o analista, investidores estrangeiros têm afirmado que o Brasil tem potencial para se destacar como alvo de investimentos entre as economias emergentes.