Inflação anual em São Paulo é a menor desde 1999 A inflação na cidade de São Paulo recuou em outubro. De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Índice do Custo de Vida (ICV) subiu 0,27%. Em setembro, a inflação foi maior e ficou em 0,39%. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 2,16%. Este porcentual é o menor desde fevereiro de 1999, quando ficou em 2,05%. Ainda de acordo com o Dieese, no ano até o mês passado, o ICV no município de São Paulo acumula alta de 1,57%. A queda nos preços do setor de Transportes, de 0,76%, reduziram a pressão de alta sobre a inflação. Equipamento Doméstico também apresentou queda, de 0,42%. Já o setor de Alimentação, que registrou inflação de 1,37%, puxou o índice, acompanhado pelo setor de Habitação (0,21%) e Despesas Pessoais (0,83%). Na Alimentação, o principal reajuste de preço foi detectado no subgrupo que reúne os produtos in natura e semi-elaborados (3%). Os demais subgrupos - indústria da alimentação (-0,02%) e alimentação fora do domicílio (0,81%) - tiveram pouca alteração em seus valores. Já em Habitação, a maior taxa foi detectada no subgrupo referente à locação, impostos e condomínio (0,60%), seguido da conservação do domicílio (0,24%) enquanto houve pequena oscilação para a operação do domicílio (0,04%). O aumento ocorrido nos aluguéis de imóveis (1,06%) foi o principal motivo para a alta no subgrupo locação, impostos e condomínio. Entre as despesas com Transportes, a queda de 0,76% resultou da diminuição dos preços dos combustíveis (-1,86%), sendo acentuada a queda no álcool (-6,70%). O transporte coletivo não teve alteração em suas tarifas. População de baixa renda A inflação medida em São Paulo em outubro foi maior para os mais pobres. Enquanto o ICV geral medido no mês passado ficou em 0,27%, a inflação para o estrato 1, que corresponde à estrutura de gastos de um terço das famílias mais pobres, com renda média de R$ 377,49, foi de 0,55%. Já para o estrato 2, que contempla os gastos das famílias com nível intermediário de rendimento, de R$ 934,17, a taxa foi de 0,38%, enquanto para o estrato 3, que reúne as famílias de maior poder aquisitivo, com renda média de R$ 2.792,90, a variação ficou em 0,15%, a mais baixa para o mês. "Essas diferenças podem ser atribuídas à forma como as famílias que compõem cada estrato de renda distribuem seus gastos", explicaram os técnicos do Dieese na nota. De acordo com eles, dois grupos, Alimentação e Transportes, foram responsáveis pelas diferentes taxas entre os estratos de renda. O aumento de preços dos alimentos acentuou o resultado da taxa do estrato 1 em 0,51 ponto porcentual (pp), contra um impacto de 0,44 pp para as famílias do segundo estrato e de apenas 0,25 pp para o terceiro. Comportamento inverso foi detectado no grupo Transportes, com queda acentuada combustíveis. "Esta baixa beneficiou predominantemente as famílias de maior poder aquisitivo, estratos 3 (-0,15 pp) e 2 (-0,11 pp), frente aquelas que compõem o estrato 1 (-0,04 pp)", consideraram os técnicos na nota. As taxas acumuladas nos últimos 12 meses indicam variações acumuladas menores para os estratos 2 (1,51%) e 1 (1,66%) e mais acentuada para as famílias de maior poder aquisitivo: 2,56%. Neste ano, as famílias mais pobres de São Paulo foram menos afetadas pelas alterações dos preços. As taxas para o primeiro (1,07%) e segundo (0,89%) estratos de renda situaram-se em patamares inferiores ao verificado para o terceiro estrato de renda, cuja taxa foi de 2%. Matéria alterada às 14h43 para acréscimo de informações