Inflação anualizada na zona do euro subiu para 2,4% em janeiro O índice de inflação anualizado na zona do euro subiu três décimos em janeiro para 2,4%, segundo dados divulgados hoje pelo Escritório de Estatística da União Européia (Eurostat). No conjunto dos países da UE, a inflação anualizada em janeiro subiu dois décimos, para situar-se em 2,2%. Um ano antes foi de 2%.A inflação anualizada na Espanha subiu 11 décimos em janeiro, para 4,2%, convertendo-se em um dos países da UE com a taxa mais alta, segundo o Eurostat.Em janeiro passado, as taxas de inflação anualizados mais baixas foram registradas na Polônia (0,9%), Suécia (1,1%), Áustria (1,5%) e Holanda (1,8%). As mais altas se deram na Letônia (7,6%), Estônia (4,7%), Espanha (4,2%), Luxemburgo (4,1%) e Eslováquia (4,1%).Nos últimos 12 meses, as taxas médias de inflação mais baixas foram as da Finlândia e da Suécia (0,9% cada um), Holanda (1,5%) e República Tcheca (1,7%), enquanto as mais elevadas se deram na Letônia (7%), Estônia (4,2%), Luxemburgo (3,9%) e Espanha (3,5%). Os setores que registraram em janeiro passado as taxas anualizadas mais elevadas foram habitação e transportes (5,5% cada um), assim como bebidas alcoólicas e educação (2,5% cada um).As mais suaves corresponderam às comunicações (-2,8%), vestuário (-0,8%) e lazer e cultura (0%). As taxas mensais de inflação mais elevadas entre dezembro de 2005 e janeiro de 2006 corresponderam aos setores de habitação (1,2%), alimentação e transportes (0,6% cada um), enquanto as mais baixas se registraram no vestuário (-8,1%) e lazer e cultura (-2,2%).