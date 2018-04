Inflação argentina é de 1,5% na 1ª quinzena do ano Depois de 11 anos com inflação baixíssima ou negativa, na primeira quinzena do mês a Argentina registrou inflação de 1,5%, informou o vice-ministro da Economia Jorge Todesca. Na semana passada, a alta foi de 0,5%. "O comportamento dos preços foi muito bom. O número é pouquíssimo representativo", afirmou Todesca. O vice-ministro disse que a inflação não foi divulgada antes "porque parecia prudente esperarmos o fim do mês. Precisamos ser muito cautelosos, e não sair por aí anunciando conquistas". Na mensagem orçamentária enviada ao Congresso, o presidente Duhalde previu um índice de inflação de 8% para 2001. Mas segundo o secretário de Defesa do Consumidor, Hugo Miguens, desde a desvalorização do peso os preços já subiram 5%. Leia o especial