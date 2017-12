Inflação avança para além de 9%, mas dá sinais de perder força

Uma tendência de elevação prolongada da taxa de câmbio afetaria direta e negativamente os preços do conjunto de bens ditos "transacionáveis", aqueles que podem ser substituídos por importados ou que embutem partes e peças importadas em sua montagem. Fora disso, os reajustes dos preços administrados, grandes responsáveis pela alta da inflação em 2015, dão sinal de que estão próximos do ponto final.

Sem a contribuição dos preços administrados, o ajuste fiscal e a recessão, com a consequente ampliação do desemprego, poderão operar no sentido de aliviar as pressões de preço, sobretudo no até aqui resistente setor de serviços.

Por arte dos ciclos inflacionários, um fenômeno curioso ocorrerá nos próximos meses. Projeções atualizadas apontam para reduções nas variações dos índices mensais ao mesmo tempo em que o acumulado em 12 meses subirá morro acima, podendo chegar, em julho e agosto, a 9,5%. Mas a expectativa é que daí até o fim do ano, a inflação inicie o caminho de volta, fechando 2015 abaixo de 9% e por volta de 5,5%, em 2016.