Inflação baixa é condição para crescimento, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que a "inflação baixa é pré-condição para o crescimento". "Os países só crescem de forma sustentada com estabilidade de preços. Não procede a mensagem que muito se ouve de que, para crescer, o Brasil deveria ter um pouco mais de inflação. Não é o que mostra a experiência brasileira nem a internacional", afirmou. Citando experiências internacionais, que mostram que países com menor inflação têm mais crescimento, Meirelles lembrou que o Brasil ainda tem uma experiência muito curta e recente de inflação baixa. "Ainda pagamos um preço por isso", afirmou Meirelles. Segundo ele, mesmo com a queda no nível de inflação ocorrida depois do Plano Real, o Brasil ainda observou repiques nos preços em 1999, 2002 e 2003, e, "em menor escala, em 2004". Meirelles explicou que persiste ainda no Brasil uma cultura inflacionária e mecanismos de indexação (formais ou informais) que revelam a necessidade de que o "quadro de estabilidade de preços precisa ser consolidado em maior escala". O presidente do BC enfatizou ainda que o controle da inflação é fundamental na política social, porque as camadas mais pobres da população "sofrem relativamente mais os efeitos perversos da inflação". Efeito sobre salários Para mostrar esse efeito, Meirelles mostrou que, em 2003, o ano de inflação maior do governo Lula, o salário real médio caiu 12,2%. Enquanto, em 2004, teve ligeira queda de 0,7% e, no ano passado, subiu 2%. "O repique inflacionário no segundo semestre de 2002 e primeiro de 2003 provocou forte erosão no poder de compra dos salários", disse Meirelles, acrescentando que as estatísticas mostram que os reajustes salariais não conseguem recompor os ganhos dos trabalhadores em períodos de aceleração inflacionária, como no período 2002/2003. "O ano de 2005, em contraste, torna claro como a queda da inflação se traduz em alto percentual de recomposição salarial".