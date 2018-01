Inflação baixa prova sucesso do BC, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, reagiu mais uma vez, nesta segunda-feira, aos críticos da política monetária, e voltou a afirmar que a inflação abaixo da meta é um indício de sucesso do trabalho do Banco Central, e não o contrário. Segundo Meirelles, o Banco Central trabalha para atingir a meta da inflação, mas o natural é que a inflação orbite em torno do objetivo do BC. Até novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação, acumula alta de 2,65%, bem abaixo meta central fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para a inflação neste ano, de 4,5%. "(A inflação abaixo da meta) é um indício de que foi acertada (a política monetária). A inflação brasileira está na meta, ela tem um intervalo de 2,5% a 6,5%, e o centro da meta é onde o Banco Central mira, mas fenômenos da economia, positivos e negativos, fazem com que inflação fique abaixo ou acima do centro. Portanto, a inflação na meta é aquela que orbita em torno do centro (da meta)", disse, após palestra no seminário Reavaliação do risco Brasil, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). O presidente do Banco Central também lembrou que foi o rigor do BC em relação ao controle da inflação um dos fatores que permitiu a consolidação da trajetória cadente dos juros brasileiros e a queda constante do risco Brasil. "Quanto mais compromisso do BC com a inflação na meta, mais a taxa de risco cairá", disse. Meirelles destacou também que os juros são uma variável não controlada pelo BC, e que dependem de uma série de fatores que não só a vontade da instituição. "Se avaliarmos historicamente, em 2002, por exemplo, o mercado reagiu fortemente (a uma perspectiva de inflação mais alta, elevando as taxas de mercado) quando, na verdade, a taxa do Banco Central estava levemente cadente", lembrou. Para Meirelles, o crescimento de 5% prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é possível, mas depende de uma série de fatores, e não só o controle da inflação. "Mas já é um avanço que estejamos discutindo o que fazer para crescer, e não mais como sair de crises", afirmou.