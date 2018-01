Inflação bate picos de alta Os principais índices que medem a inflação fecharam o mês de julho com altas significativas. Os aumentos já eram esperados, principalmente em função dos reajustes dos combustíveis, tarifas e dos alimentos. Mas os números, superaram as expectativas do mercado e dos analistas. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 1,4% no mês passado, o maior do ano. O Índice do Custo de Vida (ICV) medido pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos (Dieese ) no município de São Paulo, em julho, registrou alta de 2,13%. É a maior taxa apurada pelo instituto, nos últimos quatro anos. O Índice de Preços ao Consumidor da cidade do Rio de Janeiro (IPC/RJ) teve alta de 1,46% em julho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No mês anterior, o índice tinha caído 0,01%. Com o resultado, o acumulado no ano ficou em 3,85%. Tendência passageira Para a maioria dos analistas, essa alta significativa é passageira. A inflação deve subir ainda em agosto, também por conta dos efeitos da alta de tarifas e combustíveis e ainda por alguma pressão menor dos alimentos. Mas a previsão é que os índice comecem a recuar em setembro. O mercado não acredita que esse repique possa comprometer a meta fixada pelo governo de uma inflação entre 4% e 8% para este ano. A explicação é que, os índices baixos do 1° semestre devem compensar a alta de agosto e setembro.