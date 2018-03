Inflação cai em fevereiro, mostra a Fipe O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 1,61% no fechamento de fevereiro, abaixo do porcentual apurado na terceira prévia do mês (+1,83%), e bem abaixo da inflação de janeiro, que foi de 2,19%. Os grandes responsáveis pela queda do IPC foram Transportes e Educação, que registraram quedas significativas no período. Apesar de ter encerrado o mês com variação ainda bastante elevada (+4,46%), o grupo Transportes registrou altas muito maiores na terceira quadrissemana de fevereiro (+6,01%) e em janeiro (+6,16%). A diferença foi ainda maior no caso de Educação que encerrou o mês em alta de 0,46%, mas havia avançado 2,57% na terceira prévia do mês e apresentado alta de 7,87% na última pesquisa de janeiro. Esses foram os únicos dois grupos a registrar variação negativa em relação à última quadrissemana. Já na comparação com janeiro, apenas Saúde e Vestuário tiveram alta. Saúde, que no fechamento do primeiro mês do ano teve variação de 0,68%, subiu para 1,06% como mostra a pesquisa divulgada nesta manhã. Vestuário, que havia caído 0,55% por causa das liquidações de verão já registrou alta de 0,90%, por conta das novas coleções de inverno. Habitação manteve-se estável: em janeiro alta de 0,65%, na terceira quadrissemana de fevereiro teve variação de 0,64% e fechou o mês em 0,65%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,65%; Alimentação: +1,86%; Transportes: +4,46%; Despesas Pessoais: +1,05%; Saúde: +1,06%; Vestuário: +0,90%; Educação: +0,46%; Índice Geral: +1,61%.