Inflação cai mais uma vez em São Paulo O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,21% na terceira quadrissemana de fevereiro. A inflação no município de São Paulo foi menor do que a apurada na segunda prévia do mês (+0,26%), mas ficou dentro da expectativa dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontavam uma variação entre 0,10% e 0,30%. O grupo Educação continua a liderar a alta do índice (+2,46%), apesar da desaceleração do aumento na comparação com a segunda quadrissemana (+4,96%). Saúde subiu 0,67%, acima da alta de 0,49% da pesquisa divulgada na semana passada. O item Transportes teve variação de 0,42%, abaixo da alta de 0,55% da segunda prévia. Já Habitação subiu 0,26%, acima do aumento de 0,18% da segunda quadrissemana. Despesas Pessoais teve queda de 0,02%, acima da baixa de 0,36% na pesquisa da semana passada. Alimentação caiu 0,12% ante leve alta de 0,01% na segunda prévia. Vestuário caiu 1%, um pouco acima da baixa de 1,14% da segunda quadrissemana. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,26%; Alimentação: -0,12%; Transportes: +0,42%; Despesas Pessoais: -0,02%; Saúde: +0,67%; Vestuário: -1,00%; Educação: +2,46%; Índice Geral: +0,21%. O IGP-M de fevereiro, anunciado no final da tarde desta quinta-feira, ficou em 0,69%.