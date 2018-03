Inflação cai, mas lentamente, mostra IPC-S A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), apresentou uma variação de 1,16% entre 27 de março e 26 de abril, na comparação com os 30 dias anteriores. O resultado confirma uma projeção de redução da inflação no varejo, mas em marcha lenta. Essa foi a segunda semana seguida em que o índice desacelera. A redução foi de 0,06 ponto percentual em ambos os casos. O IPC-S é um índice de coleta mensal e divulgação semanal. A alta dos gastos com alimentação, que puxava o índice para cima, reduziu sua força: passou de 1,77% na semana passada (resultado referente aos 30 dias que se encerraram em 22 de abril) para 1,40%. O grupo Vestuário por causa dos aumentos de preços com a entrada da coleção outono-inverno: passou de 1,58%, no índice divulgado na semana passada, para 1,77% no índice de agora.