Inflação cai, segundo o IBGE. Mas menos que o previsto O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) ficou em 1,14% em março, informou o IBGE. O resultdo é inferior ao índice de fevereiro, que foi de 2,19%, mas superou estimativas do mercado; os analistas previam uma taxa entre 0,85% a 1,10%. O IPCA-15 funciona como uma espécie de prévia do IPCA fechado do mês, que é o índice oficial, utilizado pelo governo para cálculo da meta de inflação. Segundo o IBGE, a desaceleração na taxa de transportes coletivos, gasolina e mensalidades escolares foram responsáveis pelo recuo entre o IPCA-15 de março e o de fevereiro. Os preços dos alimentos apresentaram desaceleração de fevereiro para março passando de 1,47% para 1,32%. Outros recuos expressivos foram registrados em tarifas de ônibus urbanos (de 8,6% para 2,80%), gasolina (de 6,64% para 1,71%) e mensalidades escolares (6,59% para 0,90%). O IPCA-E do primeiro trimestre, formado pelo IPCA-15 acumuldo, ficou em 5,40%. Nos últimos 12 meses a taxa ficou em 16,33%.