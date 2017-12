Inflação calculada pela Fipe em março é a menor desde julho O resultado do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em março, de 0,12%, é o mais baixo apurado pela instituição desde julho de 2003, quando o IPC registrou deflação de 0,08%. O núcleo do indicador ? descontando-se efeitos sazonais ? caiu de 0,23% em fevereiro para 0,21% em março. Já o núcleo de produtos industrializados passou de 0,28% em fevereiro para 0,48% no mês passado. Para o fechamento de abril, o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti, projeta inflação entre 0,15% a 0,20%. Para o ano, ele mantém a projeção entre 5,5% a 6%.