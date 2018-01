Inflação cede um pouco em São Paulo, mostra a Fipe A inflação no município de São Paulo, expressa pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, registrou alta de 2,60% na primeira prévia de dezembro, porcentual um pouco inferior ao registrado no fechamento de novembro, quando o IPC foi de 2,65%. Foi a primeira vez em que a trajetória de alta do IPC, iniciada na terceira quadrissemana de setembro, foi interrompida. A variação ficou dentro do intervalo previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que calcularam um aumento entre 2,45% e 2,70%. A percepção dos analistas de que a tendência de alta dos alimentos começaria a se reverter foi comprovada pela pesquisa divulgada na manhã de hoje. O item Alimentação subiu 5,87%, variação inferior aos 6,27% do fechamento do mês passado. Transportes, apesar de manter a posição de segunda maior alta (+3,32%), também teve variação menor em relação à pesquisa divulgada na semana passada (+3 77%). O grupo Educação subiu 0,32%, porcentual inferior ao apurado no fechamento de novembro (+0,38%). Os demais grupos, porém, apresentaram variação maior em relação à pesquisa divulgada na última semana: Habitação (+1,12% ante +1,04%); Despesas Pessoais (+1,70% ante +1,45%); Saúde (+1,34% ante +0 71%) e Vestuário (+1,33% ante +1,07%). Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +1,12% Alimentação: +5,87% Transportes: +3,32% Despesas Pessoais: +1,70% Saúde: +1,34% Vestuário: +1,33% Educação: +0,32% Índice Geral: +2,60%