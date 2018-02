Inflação chinesa ainda preocupa, diz agência de estatísticas A China continua a enfrentar pressões decorrentes dos aumentos de preços, mas as perspectivas gerais da economia seguem positivas, afirmou o chefe da agência de estatísticas local nesta quarta-feira. Os preços ao consumidor subiram 4,4 por cento em junho ante igual mês de 2006, a maior alta em 33 meses, em razão sobretudo de maiores custos de alimentos. O dado levou o banco central a elevar a taxa de juros na semana passada. "Os preços de alimentos não devem cair no curto prazo, devido ao tempo necessário para formar estoques de animais vivos e devido aos custos globais de grãos, o que significa que a pressão sobre os preços gerais continuará relativamente forte", disse Xie Fuzhan. Em artigo para o jornal oficial People''s Daily, Xie ressaltou o lado positivo dos recentes dados de crescimento, dizendo que a rápida expansão do país está ajudando a aumentar a renda, a arrecadação fiscal e os lucros corporativos. (Langi Chiang)