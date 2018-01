Inflação começa a perder força, diz economista da FGV O economista da FGV, Salomão Quadros, avalia que a inflação já começa a dar sinais de desaceleração, apesar de a primeira prévia do IGP-M de dezembro (2,61%) ter superado o índice do mesmo período em novembro (2,31%). Ele destacou que o Índice de Preços por Atacado (IPA) ? que tem maior peso, de 60%, na formação da taxa ? apresentou o primeiro recuo dos últimos seis meses. A queda, de 2,94% na primeira prévia de novembro para 2,7% neste mês, não chega a ser significativa, mas ocorre devido principalmente à redução de preços em matérias-primas (brutas ou semielaboradas) e alimentação, que foram justamente os itens que iniciaram há alguns meses o processo inflacionário. O recuo, segundo Quadros, ainda não chegou ao varejo de uma maneira geral, embora também haja alguns poucos sinais, por isso a taxa de dezembro pode inclusive ser um pouco mais alta que a de novembro, sem que isso signifique uma tendência da inflação. A continuidade na queda da inflação deve ocorrer de maneira gradual ao longo dos próximos meses, mesmo que ainda ocorra registro de casos isolados de aumentos de preços, de acordo com Salomão. Ele atribuiu a desaceleração no período de coleta (21 a 30 de novembro) à mudança na curva cambial e também à redução das incertezas em relação à política econômica. Salomão chamou atenção também para o peso da alta dos combustíveis na primeira prévia, com forte impacto no atacado (destaque para o óleo diesel) e no varejo (destaque para gasolina, álcool combustível e gás de botijão). A redução do impacto dos combustíveis no restante do período de coleta para o IGP-M fechado do mês poderá contribuir também para a desaceleração da taxa.