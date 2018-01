Inflação: confira as perspectivas A inflação projetada para maio é de 0,10% pelo IPC-Fipe e de 0,27% pelo IPCA do IBGE. Para junho a projeção para o IGP-M é de 0,62%. Esse mês o Índice fechou em 0,31%. O IPC-Fipe projeta 0,70% para junho e o IPCA, 0,60%. Mesmo com a tendência de alta para junho, as perspectivas continuam positivas devido à melhora na safra agrícola, ganhos de produtividade e a própria confiança na obtenção da meta da inflação. Na análise dos economistas do Lloyds Bank, tal quadro faz com que o mercado continue ajustando as estimativas de inflação para este e para o próximo ano. De acordo com a pesquisa semanal do Banco Central, a estimativa de inflação mediana para 2000 recuou de 6,13% para 6,10% na última semana. Para o ano que vem, passou de de 4,50% para 4,45%. O principal risco no curto prazo continua sendo a taxa de câmbio. No entanto, a manutenção dos juros em patamar elevado - não só a taxa básica, Selic, mas também os mercados mais longos - tende a limitar uma desvalorização cambial maior, além de ter reflexos moderados sobre o ritmo de recuperação da atividade econômica. Os efeitos são favoráveis para os preços. Outro risco diz respeito à cotação do petróleo, que pode vir a ser repassada internamente. Os bons números fiscais do país até o momento indicam que o governo poderá postergar esse repasse, aguardando uma evolução mais favorável da cotação desse produto nos próximos meses.