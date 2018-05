Inflação da Alemanha sobe 0,5% em julho ante junho O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,5% em julho, na comparação com junho, e 1,9% em relação a julho do ano passado, segundo dados preliminares do Escritório Federal de Estatísticas. Economistas consultados pela Dow Jones previam alta mensal de 0,3% e anual de 1,7%. O CPI harmonizado para a zona do euro teve alta mensal de 0,4% e anual de 1,9%.