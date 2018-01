Inflação da classe média sobe 1,54% em julho O Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM) em julho foi de 1,54%. O resultado é bem superior ao acumulado no primeiro semestre do ano, que ficou em 0,31%. A exemplo do que ocorreu com os outros índices que medem a inflação, os combustíveis e os alimentos foram os principais responsáveis pela alta no mês passado. Os reajustes da gasolina e do álcool, 11,27% e 16,35% respectivamente, foram os culpado pela alta de 4,84% do grupo transportes. Segundo a Ordem dos Economistas de São Paulo, responsável pela apuração do ICVM, a pressão deve continuar nos próximos meses. Isso porque as tarifas dos transportes urbanos permaneceram estáveis, mas ainda devem ser modificadas em função do aumento dos combustíveis. Inverno pressionou o preço da alimentação Depois dos transportes, o grupo alimentação, teve a maior alta de julho, 2,31%. O período de entressafra e os efeitos do inverno rigoroso afetaram vários produtos. O preço do leite teve um aumento médio de 12,36%. As verduras, muito afetadas pelo frio, subiram 13,60%. Além desses produtos, destaque também para as altas de preços do frango, 9,82% e do pão francês, que ficou 3,90% mais caro. No caso do item alimentação, a perspectiva é de que os preços comecem a recuar nos próximos meses. Veja a tabela completa da Ordem dos Economistas de São Paulo Grupos Variação (%) Peso no índice (%) no mês (julho) em 12 meses Alimentação 2,31 6,34 26,20 Habitação 0,40 4,51 28,12 Transportes 4,84 19,39 13,62 Despesas Pessoais 0,81 2,95 14,23 Vestuário 0,28 -1,34 8,10 Saúde 0,65 3,88 4,77 Educação 0,03 4,06 4,94 Geral 1,54 6,13 100