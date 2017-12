Inflação da classe média sobe 1,77% O Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM) registrou uma alta de 1,77% em agosto, segundo apurou a Ordem dos Economistas de São Paulo. Foi a maior alta do ano. O ICVM mede o custo de vida das famílias que ganham de 10 a 40 salários mínimos. O índice de agosto ainda refletiu o reajuste dos combustíveis e a alta dos alimentos devido à entressafra e ao clima. O grupo Transportes apresentou uma alta de 3,85% e o grupo Alimentação teve alta de 2,60%.Em virtude da entressafra, da seca e das baixas temperaturas dos últimos dois meses, os preços das carnes dispararam. O preço do frango foi o que subiu, 17,81%. Os legumes tiveram um reajuste de preços de até 13,77% e as verduras subiram 8,84%. Outro destaque no mês foi o aumento dos planos de saúde, que segundo o ICVM subiram 3,10% em agosto. Confira os resultados por grupo Item Variação (%) Habitação +1,34 Alimentação +2,60 Transportes +3,85 Despesas pessoais +0,34 Saúde +1,19 Vestuário +1,00 Educação +0,12 Índice geral +1,77