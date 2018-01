Inflação da Fipe cai para 0,17% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP registrou nova queda. Na segunda quadrissemana de outubro a inflação foi de 0,17% índice inferior ao apurado no período anterior, quando o IPC foi de 0,21%. Vestuário, que na primeira prévia do mês havia subido 0,32% registrou alta de 0,46% e foi o item que mais colaborou para o resultado. Habitação e Saúde tiveram o mesmo índice de variação: +0,21%. Alimentação foi o grupo que registrou a menor variação do período (+0,03%). Verifique os resultados apurados pela Fipe para todos os itens que compõem o IPC: Item Variação (%) Habitação +0,21 Alimentação +0,03 Transportes +0,20 Despesas pessoais -0,15 Saúde +0,21 Vestuário +0,46 Educação +0,09 Índice geral +0,17