Inflação da zona do euro recua a 1,8% em julho A inflação na zona do euro desacelerou para uma taxa anual de 1,8 por cento em julho, ante 1,9 por cento em junho, informou a agência de estatísticas Eurostat nesta terça-feira. Economistas ouvidos pela Reuters previam para este mês uma leitura de 1,9 por cento. O dado é preliminar e não fornece a variação dos preços na comparação com junho, apenas com julho de 2006.