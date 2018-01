Inflação de dezembro cai para 1,83% em SP A inflação de dezembro do ano passado, calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, caiu para 1,83%, em comparação com os 2,65% registrados no mês anterior. O resultado era esperado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, diante do otimismo pelo qual passa o País após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência. Eles apostavam numa taxa entre 1,75% e 1,90%. A maioria dos grupos avaliados apresentou quedas. A maior delas ocorreu com Transportes, que saiu dos 2,63% da pesquisa anterior (3,77% no fechamento de novembro) para 0,72% em dezembro. Dois grupos mostraram alta no mês passado: Despesas Pessoais, com avanço de 3,05%, contra 2,02% na apuração anterior (1,45% em novembro), e Saúde que evoluiu para 2,71%, ante 2,25% da amostragem anterior e 0,71 em novembro. A seguir, como ficaram os grupos na 4ª quadrissemana de dezembro: Habitação (1,04%), Alimentação (3,36%), Transportes (0,72%), Despesas Pessoais (3,05%), Saúde (2,71%), Vestuário (0,75%) e Educação (0,18%). O índice geral fechou em 1,83%.