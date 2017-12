Inflação de dezembro foi de 0,42% A inflação do município de São Paulo, apurada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,42% no último mês do ano, acima do previsto pelos analistas consultados pela Agência Estado, que apontavam uma variação entre 0,25% e 0,40%. Na segunda prévia do mês, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de 0,27%, mesmo porcentual apurado em novembro. A maior alta do período foi Despesas Pessoais, com variação de 1,36%. O grupo já havia apresentado o maior avanço na segunda pesquisa do mês (1,14%) e também em novembro (+1%). Vestuário subiu 1,10%, pouco acima do 0,92% da segunda quadrissemana do mês, mas muito mais do que os 0,17% registrados em novembro. Como previram os analistas, o item Alimentação voltou ao terreno positivo, com alta de 0,51%, ante quedas de 0,02% na segunda prévia e 0,21% no penúltimo mês do ano. Transportes teve variação de 0,38%, acima dos 0,33% da segunda prévia e dos 0,26% de novembro. Educação subiu 0,22%, um pouco acima da alta de 0,20% da prévia anterior, mas a variação foi substancial maior na comparação com os 0,06% de novembro. Habitação subiu 0,10%, ante 0,08% da segunda prévia, variação bem inferiores em relação a alta de 0,25% apurada no mês anterior. Saúde foi o único grupo a registrar queda (-0,22%). Na segunda prévia do mês, o item havia ficado praticamente estável (-0,01) e apresentado alta de 0,78% em novembro. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,10%; Alimentação: +0,51%; Transportes: +0,38%; Despesas Pessoais: +1,36%; Saúde: -0,22%; Vestuário: +1,10%; Educação: +0,22%; Índice Geral: +0,42%.