Inflação de dezembro pelo IGP-10 fica em 0,59% A Fundação Getúlio Vargas anunciou no final da tarde desta quarta-feira que o IGP-10 fechado de dezembro ficou em 0,59%. A taxa ficou acima das expectativas do mercado, que oscilavam entre 0,40% e 0,52%. O IGP-10 de dezembro ainda superou o índice de 0,45% registrado em novembro. Os índices que compõem o IGP-10 apresentaram a seguinte variação em dezembro: IPA (0,62%); IPC (0,37%); INCC (0,96%). No acumulado do ano, e também dos últimos doze meses, o IGP-10 registrou inflação de 9,42%. O IGP-10 mede o comportamento dos preços dos dias 20 de um mês ao dia 10 do seguinte.