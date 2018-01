Inflação de fevereiro pelo IGP-DI recua para 0,23% A inflação de fevereiro medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) foi de 0,23%, ante elevação de 0,43% em janeiro, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam um resultado entre 0,21% e 0,32%. A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços por Atacado (IPA), que representa 60% do total do IGP-DI, teve elevação de 0,19% em fevereiro, ante aumento de 0,32% em janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem participação de 30% no total do IGP-DI, apresentou avanço de 0,34% em fevereiro, ante elevação 0,69% em janeiro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), que representa 10% do IGP-DI, subiu 0,21% em fevereiro, ante alta de 0,45% em janeiro. Com o resultado de fevereiro, o IGP-DI acumula elevação de 0,66% no ano. No período de 12 meses, a inflação acumulada pelo índice é de 3,79%. O período de coleta de preços para o IGP-DI de fevereiro foi do dia 1º a 28 do mês passado.