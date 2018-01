Inflação de janeiro é mais impactante para famílias ricas A inflação de janeiro, medida pelo Índice de Custo de Vida (ICV) do Dieese, foi mais impactante para as famílias mais ricas. Foi isso o que apontou a coordenadora do índice, Cornélia Nogueira Porto, que dividiu as famílias brasileiras em três estratos de renda: o 1, com ganho médio de R$ 377,49 mensais; o 2, ou intermediário, com renda de R$ 934,17; e o 3, com R$ 2.792,90. Segundo Cornélia, o grupo 3, dos mais ricos, foi o que mais perdeu o poder de compra no mês passado por conta, principalmente, dos reajustes de 4,44% no grupo Educação e Leitura; de 1,48% em Alimentação fora do Domicílio; de 2,22% no de Transportes; e o mais representativo, de 10,89% no preço do álcool combustível. A economista explica que estes itens pesam mais no orçamento dos mais ricos, que têm filhos em escolas particulares, freqüentam restaurantes e usam o automóvel como meio de transportes no dia-a-dia. Demais grupos O mesmo não ocorreu com as famílias do grupo 1. Para elas, o ICV de janeiro subiu 0,25%. Isso se explica pelo aumento modesto do grupo Alimentação (0,33%), que pesa mais nas despesas dos mais pobres, e estabilidade dos preços dos transportes públicos. Para o estrato de renda intermediário, a inflação na cidade de São Paulo em janeiro subiu 0,49%. A perda do valor de compra um pouco mais acentuada do que a do grupo 1 se dá porque estas famílias captam algum impacto do aumento dos combustíveis e dos materiais escolares.