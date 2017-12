Inflação de janeiro fica em 0,88% pelo IGP-M O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu para 0,88% em janeiro, contra 0,61% em dezembro, sob pressão de aumentos de preços de produtos metalúrgicos no atacado, além de alimentos e matrículas e mensalidades escolares no varejo. ?Não há perigo de descontrole da inflação?, garantiu o coordenador de análises econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Para ele, apesar de ?algumas altas preocupantes? apontadas no IGP-M, "o Banco Central está tendo atitudes de precaução além do necessário" ao justificar o temor de alta da inflação como motivo principal para não ter ocorrido queda da taxa básica de juros em janeiro. De acordo com o economista, a ata do Copom divulgada hoje, que informou os motivos da manutenção dos juros, foi compatível com os resultados da inflação porque mostra que "a meta tende a ser cumprida mas não é um já ganhou, não será tão fácil quanto o mercado avaliava". Mas, apesar disso, ele acredita que os riscos de inflação apresentados na ata foram superestimados. O Índice de Preços por Atacado (IPA-M) subiu de 0,64% em dezembro para 0,98% em janeiro, especialmente por causa dos reajustes de produtos metalúrgicos. Os reajustes registrados no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) estiveram concentrados em produtos alimentícios e em matrículas e mensalidades escolares. "O aumento é concentrado e provocado por motivos sazonais", disse Quadros. O IPC-M dobrou a alta de dezembro (0,41%) para janeiro (0,84%). O Índice de Custo da Construção Civil (INCC-M) desacelerou a alta de 0,99% em dezembro para 0,28% em janeiro, por causa da ausência de impacto da mão-de-obra neste mês.