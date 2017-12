Inflação de julho pode ser a maior do ano Julho deverá ser o mês de maior inflação em 2000, com forte concentração de aumentos de preços de produtos e serviços de consumo básico, como os alimentos essenciais, leite, café e açúcar, combustíveis e parte das tarifas de energia elétrica e telefone. Por causa dessas pressões, a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) calcula que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) feche o mês com alta de 1,3%, ante previsão anterior de 1%. O coordenador do IPC da Fipe, Heron do Carmo, já admite a possibilidade de que a inflação acumulada no ano some 5%, em vez dos 4,5% previstos até momento. Até agosto, o custo de vida deverá atingir 3%. No mês que vem, a variação mensal não passará de 1%, acredita ele. A inflação deste mês tem dois novos componentes. Um deles é a retenção de alguns produtos alimentícios pelos produtores para valorizar os preços, como café e frango. Há, também, a queda nas importações por conta do dólar mais caro, o que reduz a concorrência. Nas últimas quatro semanas (até a terceira de julho), a alimentação foi o que mais pressionou o IPC da Fipe, respondendo por 0,38 ponto porcentual de do índice geral de 0,97%. Veja, ainda hoje, mais a respeito dos aumentos nos preços em julho.