Inflação de maio em São Paulo fecha em 0,31% A inflação do município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, registrou inflação de 0,31% no mês de maio. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou abaixo do porcentual registrado em abril, que foi de 0,57%, mas acima da inflação da terceira quadrissemana do mês (0,28%). Apesar de ter se mantido dentro do intervalo esperado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado (0,20% a 0,32%), o IPC teve uma alta substancial em relação à previsão majoritária para o fechamento do mês até a terceira quadrissemana, que era de 0,20%. Os analistas já previam a possibilidade de alta da inflação, puxada principalmente pelo início da cobrança da Taxa de Iluminação Pública na cidade. Vestuário, que apresentou a maior variação dentre os grupos pesquisados, subiu 1,29%. O item já havia registrado essa tendência na terceira prévia do mês (+1,11%). Em abril, porém, foi a segunda maior alta (+0,97%). Despesas Pessoais também teve alta significativa em relação à pesquisa divulgada na semana passada. No fechamento do mês, o grupo teve variação de 0,86% ante 0,68% da terceira quadrissemana. Em abril, a alta foi de 0,75%. Alimentação subiu 0,27%, alta considerável em relação à variação de 0,08% da pesquisa divulgada na semana passada, porém, ainda abaixo dos 0,75% do fechamento de abril. A única queda dentre os grupos que compõem o IPC foi Transportes, que foi de -0,31% na terceira prévia de maio para -0,66% na pesquisa divulgada esta manhã. Em abril, o item fechou em alta de 0,14%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,44%; Alimentação: +0,27%; Transportes: -0,66%; Despesas Pessoais: +0,86%; Saúde: +0,47%; Vestuário: +1,29%; Educação: +0,13%; Índice Geral: +0,31%.