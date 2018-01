Inflação de março é a maior para o mês em dez anos A inflação divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) hoje, de 0,79%, foi a maior para um mês de março desde 1995, quando a taxa ficou em 1,92%. Apesar de significativo, o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, Paulo Picchetti, minimizou o impacto deste índice, ao lembrar que, da taxa de março, 0,66 ponto porcentual é proveniente de itens do grupo transporte, como lotação, ônibus integração, reparo em automóvel e, com mais destaque, o ônibus urbano. Apenas este último item representou 0,55 ponto porcentual do IPC no mês passado. Segundo Picchetti, na segunda e na terceira quadrissemana do mês passado, o IPC seria de 0,12%, caso não houvesse o reajuste dos preços do transporte público, e de 0,13% no fechamento de março. "É uma taxa incrivelmente estável e baixa", afirmou ele. Veja na tabela abaixo o comportamento do IPC para os meses de março: IPC para meses de março 2004 0,12% 2003 0,67% 2002 0,07% 2001 0,51% 2000 0,23% 1999 0,56% 1998 - 0,23% 1997 0,21% 1996 0,23%