Inflação de março em São Paulo cai para 0,11% A inflação apresentou forte desaceleração no mês de março na cidade de São Paulo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encerrou o mês com elevação de 0,11%, segundo divulgou o instituto nesta quarta-feira, 4. O resultado é três vezes menor que o índice fechado de fevereiro (0,33%) e apresenta recuo significativo em relação à terceira quadrissemana, que foi de 0,19%. Com o recuo, o IPC de março também ficou abaixo do piso das previsões dos analistas da Agência Estado, que iam de 0,15% a 0,23%. Com variação de 0,03% no mês, o grupo habitação ficou abaixo da terceira medição (0,12%) e da marca de fevereiro (0,17%). Alimentação, com variação de 0,62%, caiu ante a terceira prévia (0,67%), mas superou fevereiro (0,59%). Transportes fechou o mês com taxa de 0,13%, abaixo da terceira quadrissemana (0,32%), e do índice de fevereiro (0,44%). O grupo despesas pessoais aprofundou a deflação para 0,61%, ante taxa negativa de 0,47% na terceira medição. Em fevereiro, esse grupo estava positivo (0,37%). Saúde fica agora em 0,17%, após altas de 0,25% na terceira prévia e de 0,89% em fevereiro. Vestuário volta ao campo positivo (0,01%), após índices negativos de 0,34% na terceira leitura e de 0,72% em fevereiro. Com variação de 0,08, educação ficou ligeiramente acima do índice da terceira prévia de março (0,07%) e abaixo da marca de fevereiro (0,12%). O IPC-Fipe, calculado pela FIPE/USP, mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.