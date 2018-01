Inflação de novembro atinge maior alta desde abril de 2005 A forte elevação nos preços dos produtos agropecuários no atacado (5,42%) pressionaram a inflação nos últimos dias de outubro e início deste mês. A Fundação Getúlio Vargas (FGV), que apura o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), apontou que a taxa de novembro subiu 1,02%. É a maior alta deste indicador desde abril de 2005, quando o índice subiu 1,17%. O coordenador de Análises Econômicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, explicou que o setor está sendo influenciado por dois fatores: período de entressafra em produtos agrícolas importantes, e movimento de elevação nos preços de commodities agrícolas, no mercado internacional. Entre os destaques, o economista citou as altas de preço de milho (14,21%); arroz (14,40%) e soja (11,30%). "No caso da soja, o produto foi responsável, sozinha, por um quarto da aceleração do IGP-10", afirmou o economista. Em novembro, o resultado do IGP-10 ficou acima das previsões dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,73% a 1%, e acima da mediana das expectativas, que estavam em 0,88%. Até este mês, o índice acumula altas de 3,56% em 2006; e de 3,62% no período de 12 meses. Os preços que compõem o IGP-10 são coletados do dia 11 do mês anterior ao dia 10 do mês de divulgação. O índice é formado pelo Índice de Preços do Atacado apurado no mesmo período (IPA-10); o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que é a inflação no varejo; e o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC-10). Estes índices, tomando por base o período analisado, apresentaram alta de 1,45%, alta de 0,20%, e alta de 0,23%, respectivamente. Deflação mais fraca para combustíveis Também a deflação mais fraca nos preços de combustíveis e lubrificantes no atacado (de -2,29% para -1,09%) ajudou na aceleração da taxa do IGP-10. De acordo com o economista da FGV, os preços dos combustíveis no atacado estão caindo menos, devido a dois motivos: influência do recente aumento na mistura do álcool na gasolina, de 20% para 23%; e aumento na cotação do barril de petróleo, no mercado internacional. Quadros informou que a primeira razão influenciou as quedas de preço mais fracas em álcool etílico hidratado (de -3% para -2,2%) e gasolina (de -0,98% para -0,07%). Já o segundo motivo levou ao enfraquecimento das deflações nos preços de óleos combustíveis (de -8% para -5,90%) e querosene para motores (de -7,84% para -1,99%). Esse cenário, entretanto, não chegou a influenciar os preços para o consumidor. De acordo com Quadros, no âmbito do IGP-10, os preços dos combustíveis estão intensificando processo de deflação no varejo. É o caso das quedas mais fortes nos preços de álcool (de -3,32% para -4,88%) e gasolina (de -0,37% para -0,55%). "Mas isso vai se inverter. O que ocorre nos preços do atacado vai chegar em algum momento nos combustíveis no varejo", disse. Altas acumuladas Até novembro, no atacado, o IPA-10, que representa 60% do total do IGP-10, acumula elevações de 4,17% em 2006 e de 4% em 12 meses, segundo a FGV. A alta de 1,45% em novembro é a maior desde setembro de 2004, quando subiu 1,60%. Já a inflação no varejo, até novembro, acumula elevações de 1,53% em 2006 e de 2,07% em 12 meses. O índice, responsável por 30% do total do IGP-10, em novembro, de 0,20%, é a maior taxa nesse tipo de indicador desde setembro de 2006, quando o IPC-10 subiu 0,22%. Na Construção, o INCC-10 acumula elevações de 4,64% em 2006 e de 5,05% em 12 meses no âmbito do IGP-10. De acordo com a FGV, a aceleração na taxa do INCC-10, de 0,14% em outubro para 0,23% em novembro, foi influenciada pela elevação de preços em materiais e serviços, de 0,20% para 0,40%. O índice de 0,23% em novembro é o maior desde agosto deste ano, quando subiu 0,41%.