Inflação de novembro é de 2,82% em SP, segundo a FGV A inflação apurada na cidade de São Paulo pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) ficou em 2,82% em novembro, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa é a segunda vez que esse índice foi divulgado (a primeira foi em setembro passado) e passará a ser mensal, apurando a inflação para as famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos. De acordo com o Ibre, as maiores altas foram identificadas nos grupos de alimentação (5,24%) e transportes (4,66%). Na outra ponta, ficaram abaixo da variação média do índice os grupos educação, leitura e recreação (2,59%), vestuário (1,56%), habitação (1,40%), despesas diversas (0,25%) e saúde e cuidados pessoais (0,23%).