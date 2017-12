Inflação de SP deve fechar mês entre 0,4% e 0,5% Apesar da alta de 0,59% na primeira quadrissemana, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em São Paulo, apurado pela Fipe, deve acumular em janeiro uma variação entre 0,40% a 0,50%, afirmou hoje o coordenador do IPC-Fipe, Paulo Picchetti. A previsão leva em conta a expectativa de que os reajustes de pacotes de viagens (que tiveram a maior contribuição no IPC da primeira quadrissemana, de 0,14%) e de cigarros (contribuição de 0,06%) deixem de registrar o mesmo peso nas próximas semanas. "Sei que já temos projeções mais altas de algumas consultorias para o mês, mas o fim do efeito dos pacotes de excursões e dos cigarros nos permite manter uma projeção entre 0,4% e 0,5% no período", explicou Picchetti. Ainda de acordo com o coordenador do IPC, os reajustes nas mensalidades escolares na capital paulista devem continuar pressionando o índice ao longo das próximas quadrissemanas. Apesar da grande dispersão desses aumentos entre os diferentes bairros da capital, a Fipe estima que a contribuição média desse segmento sobre o IPC de janeiro deve ficar em torno dos 10%.